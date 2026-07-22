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   7 صفر 1448   
   بيروت 15:59
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    في الرياضة | الصراع يتجدد بين الرياضي والحكمة على لقب بطولة لبنان لكرة السلة

    المصدر: موقع المنار

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