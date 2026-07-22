أسعار النفط تتجاوز 93 دولاراً مع تصاعد مخاوف اضطراب الإمدادات

واصلت أسعار النفط ارتفاعها اليوم بأكثر من 3 بالمئة، وسط تصاعد المخاوف من تفاقم اضطرابات الإمدادات، بعد أن شنت القوات الأميركية غارات على أهداف إيرانية لليلة الحادية عشرة على التوالي، بالتزامن مع تغيير ثلاث ناقلات نفط مسارها في البحر الأحمر عقب تحذيرات أطلقتها حركة «أنصار الله» اليمنية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت نحو 93.8 دولاراً للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي بنسبة 3.5 بالمئة لتبلغ نحو 87.3 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 12 حزيران.

ولم تبلغ أسعار النفط هذه المستويات منذ نحو ستة أسابيع، بعدما تراجعت عقب توقيع واشنطن وطهران مذكرة تفاهم في 18 حزيران الماضي، قبل أن تعاود الارتفاع مع تجدد التصعيد.

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل تقلبات تشهدها الأسواق العالمية، ومخاوف من اتساع الاضطرابات في إمدادات الطاقة، بعدما أعلنت صنعاء فتح جبهة جديدة في الحرب عبر التهديد باستهداف السفن المحملة بالنفط السعودي في مضيق باب المندب، وإعلان حصار بحري على المملكة.

وفي هذا السياق، غيّرت ثلاث ناقلات محملة بالنفط السعودي ومتجهة إلى الصين والهند مسارها في البحر الأحمر أمس، لتتجه نحو قناة السويس بعد تحذيرات من «أنصار الله».

ومن شأن هذا المسار أن يجبر ناقلات النفط على دخول البحر الأحمر والخروج منه عبر قناة السويس، ما يزيد مدة الرحلات ويرفع تكاليف نقل الشحنات المتجهة إلى الأسواق الآسيوية.

المصدر: وكالات