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   7 صفر 1448   
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    لبنان

    الرئيس بري: العبرة في وقف النار والانسحابات


      أكَّد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن المهم الآن بعد لقاء الرئيسين الأميركي دونالد ترامب واللبناني جوزيف عون في واشنطن هو «النتائج على أرض الواقع وليس الشكل الذي ظهر به اللقاء فقط».

      وقال بري لـ«الشرق الأوسط»: «إن العبرة بعد هذا اللقاء هي في تثبيت وقف إطلاق النار والانسحابات، وهو ما لم يحصل حتى الآن»، مشيراً إلى أن «الانسحاب الذي نفذ من بلدة زوطر الغربية يوم الاثنين، بالكاد يعدُّ انسحاباً، فالبلدة صغيرة جداً ولم تكن محتلة بالكامل، كما أن عمليات التفجير الإجرامية مستمرة بحق المنازل والأحياء المدنية والبنى التحتية، كما الاعتداءات على الأهالي عند أطراف القرى المحتلة مستمرة».

      ويرى بري أن نجاح هذا اللقاء سيكون عبر تحقيق هذه الخطوات. وأضاف: «أنا قلت سابقاً قوموا بإنجازات وحطو على عيني… وهو ما لم يحصل بعد».

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