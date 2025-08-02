لبنان

عمّار: نقف مع غزة والعدو عاجز عن اقتلاع المقاومة

أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب علي عمار، أنّنا أمام مجتمع عربي ودولي لا يُحرّك ساكناً، وهو يسمع ويشاهد ما يجري في غزة.

وقال عمّار، خلال مراسم تكريمية أقامها حزب الله أمام ضريح الشهيد فؤاد شكر في الغبيري “إنّنا ندرك حجم التحوّلات الحاصلة في المنطقة، وندرك للأسف الشديد أنّنا أمام مجتمع عربي ودولي لا يُحرّك ساكناً، وهو يرى ويسمع ما يجري في غزة، من مآسٍ تطال أطفالها نساءها وشيوخها، وما يترتّب على ذلك من تجويع ومجاعة يأباها الضمير الإنساني”.

وأضاف “لا يمكننا إلّا أن نقول كلمة الحق، وبالتالي نحن مع غزة بكل ما نملك من إمكانيات، ونقف إلى جانبها، ونقول لأهلها: صبراً يا أهلنا وأحبّاءنا، إنّ الله يمهل ولا يهمل، وإنّ الفرج والنصر، بإذنه، آتيان من جديد”.

وأشار عمّار إلى “أنّنا نعيش اليوم مرحلة ملؤها التحديات والمصاعب والمخاطر على كل صعيد ومستوى، فالعدو الإسرائيلي لا يزال يمارس عدوانه علينا كل يوم، بعد الحرب الكبرى التي شنّها العام الماضي، وانتهت إلى ما انتهت إليه”.

ولفت إلى أنّ “هذه الحرب لم تكن إسرائيلية فقط، بل كانت حرباً كونية بكل ما للكلمة من معنى، تواطأ فيها العدو الإسرائيلي مع الاستكبار العالمي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأميركية، والأوروبيون، وبعض العرب، من أجل هدف واحد هو إعدام حزب الله والمقاومة، وقد سخّروا لتحقيق ذلك إمبراطوريات الإعلام والعسكر والأمن والتعبئة والاقتصاد، لكنهم خابوا وخسروا خسراناً مبيناً”.

ولفت إلى أنّ “الطيران الإسرائيلي يواصل اعتداءاته في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، وينال منّا ما ينال”، مؤكداً أنّ العدو “عاجز عن اقتلاع هذه القلعة المتجذّرة”.

المصدر: مواقع إخبارية