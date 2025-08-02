لبنان

هاشم: تفوّق أبناء الجنوب رسالة تمسّك بالأرض رغم العدوان

أعلن عضو كتلة “التنمية والتحرير”، النائب قاسم هاشم، أنّ تفوّق أبناء الجنوب في الامتحانات الرسمية دليل على “التمسّك بالأرض رغم المعاناة”.

وقال هاشم “يتفوّق أبناء الجنوب وينالون المراتب الأولى في الامتحانات الرسمية، وهذه إرادة حبّ للحياة وتمسّك بالأرض، رغم المعاناة والظلم والعدوان الذي تعرّضت له بلداتهم وقراهم، وقد تصدّوا لهذا العدوان وهمجيته بكل ما يملكون من وسائل”.

وأشار إلى أنّ “ما نالوه اليوم من نتائج، إنّما هو ثمرة التزامهم بقضايا وطنهم ودفاعهم عنه، في مواجهة مشروع تحويل أرض المناطق الحدودية إلى مناطق منزوعة الحياة، بينما هم يحوّلونها إلى أرض تصنع الحياة”.

كما اعتبر هاشم أنّ “وطناً شبابه بهذه العزيمة والقدرات، لا بدّ أن ينتصر ويظلّ وطن العزة والكرامة”.

كلام هاشم يأتي في وقت تفوّقت فيه محافظة الجنوب على سائر المحافظات في الامتحانات الرسمية، إذ تصدّرت نتائج ثلاث شهادات: العلوم العامة (96.31%)، علوم الحياة (94.84%)، والآداب والإنسانيات (90.48%). كما حصدت محافظة النبطية المرتبة الأولى في شهادة الاجتماع والاقتصاد بنسبة 93.89%، وذلك رغم ظروف الحرب والنزوح.

المصدر: مواقع إخبارية