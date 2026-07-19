الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 13:42
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    رئيس جمعية قولنا والعمل الدكتور الشيخ أحمد القطان: دماء الشهداء حفظت لبنان واستعادة الأرض تكون بالمقاومة

      أكد رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ الدكتور أحمد القطان أن دماء الشهداء أسهمت في حماية لبنان وصون أرضه، معتبراً أن استعادة الحقوق والأراضي المحتلة لا تتحقق عبر الاتفاقات والمفاوضات، بل بخيار المقاومة.

      وجاء كلام القطان خلال تقديمه، على رأس وفد من الجمعية، واجب العزاء باستشهاد علي الهادي وائل أبو حمدان، نجل شقيق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب رامي أبو حمدان، في بلدة جلالا.

      وأشار إلى أن تضحيات الشهداء حفظت لبنان وثبّتت أبناءه في أرضهم، معتبراً أن المقاومة تحظى بتأييد وطني في مواجهة الاحتلال، وأن الدفاع عن الأرض يمثل واجباً وطنياً وأخلاقياً.

      وختم القطان بالتأكيد على التمسك بحق لبنان في تحرير أراضيه المحتلة، معرباً عن ثقته بتحقيق ذلك بفضل تضحيات المقاومين والشهداء.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز – كسروان ومقتل 3 شبان كانوا في داخلها

      إنحراف سيارة على طريق وطى الجوز – كسروان ومقتل 3 شبان كانوا في داخلها

      النائب قاسم هاشم: المطلوب التصدي للمشاريع الكبرى بتثبيت أبناء الجنوب في ارضهم

      النائب قاسم هاشم: المطلوب التصدي للمشاريع الكبرى بتثبيت أبناء الجنوب في ارضهم

      النائب الحاج حسن: اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة و”المناطق التجريبية” في القرى المحررة مسار تنازلات

      النائب الحاج حسن: اتفاق الإطار يحمل بذور فتنة و”المناطق التجريبية” في القرى المحررة مسار تنازلات