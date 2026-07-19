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    القيادة المركزية الأميركية: العثور على رفات يُحتمل أنها للجندي الأمريكي المفقود جراء القصف الإيراني على الأردن كما قُتل جندي أمريكي وأصيب آخر شمال العراق

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