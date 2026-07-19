الأحد   
   19 07 2026   
   4 صفر 1448   
   بيروت 12:09
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الجيش الايراني يعلن استهداف قاعدتين للولايات المتحدة في الكويت

      أعلن الجيش الإيراني اليوم الأحد أن قاعدتين للولايات المتحدة في الكويت تعرضتا لهجمات بطائرات مسيّرة انتحارية.

       وقال الجيش “نفذنا هجمات واسعة بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأميركي في معسكر العديري”، مضيفاً ” استهدفنا رادار باتريوت وراداراً جوياً تابعين للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت

      كما تابع “استهداف القاعدتين جاء رداً على العدوان واستشهاد أبناء الوطن، كما جاء رداً على الهجمات على الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية”.

      من جهة ثانية، قال الجيش الايراني إن ” قاعدة علي السالم الجوية هي مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا”.

      ويعد معسكر العديري أحد أهم قواعد الجيش الأميركي في المنطقة وهو أحد المراكز المهمة لإعادة تنظيم القوات الأميركية.

      يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم، “إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت مواقع في الوسط والجنوب، لتدخل العمليات ليلتها الثامنة على التوالي”.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية “الصاعقة”

      الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدتين أميركيتين في الكويت ضمن عملية “الصاعقة”

      بالفيديو | استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت بهجمات طائرات مسيرة تابعة للجيش

      بالفيديو | استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت بهجمات طائرات مسيرة تابعة للجيش

      الجيش الإيراني يستهدف قواعد أميركية بالبحرين.. ويتوعد برد حاسم

      الجيش الإيراني يستهدف قواعد أميركية بالبحرين.. ويتوعد برد حاسم