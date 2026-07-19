الجيش الايراني يعلن استهداف قاعدتين للولايات المتحدة في الكويت

أعلن الجيش الإيراني اليوم الأحد أن قاعدتين للولايات المتحدة في الكويت تعرضتا لهجمات بطائرات مسيّرة انتحارية.

وقال الجيش “نفذنا هجمات واسعة بطائرات مسيّرة انتحارية استهدفت مستودع ذخيرة للجيش الأميركي في معسكر العديري”، مضيفاً ” استهدفنا رادار باتريوت وراداراً جوياً تابعين للجيش الأميركي في قاعدة علي السالم الجوية في الكويت

كما تابع “استهداف القاعدتين جاء رداً على العدوان واستشهاد أبناء الوطن، كما جاء رداً على الهجمات على الجسور والبنية التحتية والمناطق المدنية”.

من جهة ثانية، قال الجيش الايراني إن ” قاعدة علي السالم الجوية هي مركز النقل الجوي الرئيسي وبوابة القوات العسكرية إلى منطقة غرب آسيا”.

ويعد معسكر العديري أحد أهم قواعد الجيش الأميركي في المنطقة وهو أحد المراكز المهمة لإعادة تنظيم القوات الأميركية.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، اليوم، “إتمام جولة جديدة من الضربات العسكرية ضد إيران، شملت مواقع في الوسط والجنوب، لتدخل العمليات ليلتها الثامنة على التوالي”.

المصدر: موقع المنار