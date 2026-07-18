بالفيديو | استهداف قواعد أمريكية في الأردن والكويت بهجمات طائرات مسيرة تابعة للجيش

أعلنت العلاقات العامة للجيش الإيراني انها استهدفت بالطائرات المسيرة، في المرحلة الرابعة عشرة من عملية البرق، مستودع ذخيرة تابعًا للجيش الأمريكي الغازي في معسكر العديري، ومباني القيادة ومستودعات الذخيرة التابعة لهذا الجيش في قاعدة علي السالم، بالإضافة إلى عدة جسور اتصالات في الكويت.

ويُعد معسكر العديري مركزًا هامًا لدعم وإعادة تنظيم العمليات القتالية للقوات الأمريكية، كما تُعد قاعدة علي السالم من أكبر مراكز دعم وتنسيق العمليات الجوية الأمريكية في منطقة الخليج العربي.

واستكمالًا لهذه الهجمات، استُهدفت خزانات وقود تابعة للجيش الأمريكي في قاعدة الأزرق بالأردن بهجمات طائرات مسيرة تابعة للجيش الايراني.

المصدر: موقع المنار