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    لبنان

    بلدة مجدل سلم الجنوبية تشييع شهداء المقاومة

      تشييع حاشد لشهداء المقاومة تشهده ساحة عاشوراء في بلدة مجدل سلم الجنوبية

      المصدر: موقع المنار

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