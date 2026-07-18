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    عربي وإقليمي

    غريب آبادي: الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى أي نتيجة

      صرح نائب وزير الخارجية الايرانية للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي ان “ما نقوم به الآن هو الدفاع الحاسم عن الوطن، و هذه المرة ايضا ادرك الامريكيون أن هذه الأعمال العدوانية لن تؤدي إلى أي نتيجة”.

      وقال كاظم غريب آبادي: “كنا نتفاوض، وللأسف ارتكب الأمريكيون أعمالًا عدوانية في انتهاك لالتزاماتهم بموجب مذكرة التفاهم. انتهكت أمريكا عمليًا جميع التزاماتها وأوقفت كل شيء، ونحن بدورنا أوقفنا جميع التزاماتنا بموجب مذكرة التفاهم تلك”.

      وأضاف: “في الواقع، لو كان الأمريكيون حكماء، لكان عليهم اختيار حلول أخرى، أما بالنسبة لنا، فالحل الذي يواجهنا الآن هو الدفاع الحاسم عن وطننا والرد على المعتدين”.

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