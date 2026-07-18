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    تقارير مصورة

    حزب الله يشيّع الشهيد علي سيف الدين في حلبتا بمشاركة شعبية ورسمية

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في منطقة البقاع الشهيد المجاهد علي سيف الدين، الذي أعلن الحزب ارتقاءه أثناء أداء واجبه دفاعًا عن لبنان وشعبه.

    وانطلقت مراسم التشييع من بلدة حلبتا، حيث أُقيمت مراسم تكريمية خاصة، حُمل خلالها النعش على أكتاف رفاقه، فيما أدّت ثلة من المجاهدين قسم العهد والولاء.

    بعد ذلك، انطلق موكب التشييع بمشاركة عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي المقداد، إلى جانب عدد من الشخصيات والفعاليات، وحشد من أهالي البلدة والقرى المجاورة.

    وعند وصول الموكب إلى جبانة البلدة، أُقيمت الصلاة على الجثمان بإمامة الشيخ مهدي الحاج علي، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى إلى جانب عدد من شهداء البلدة.

    المصدر: موقع المنار

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