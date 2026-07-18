3 شهداء في حي الزيتون و19 شهيدًا و60 مصابًا خلال 24 ساعة في غزة

استُشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون، اليوم السبت، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين عند مفترق دولة في حي الزيتون شرقي مدينة غزة، في ظل تواصل الاعتداءات والخروقات في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال أطلقت النار شرقي مدينة غزة، ما أسفر عن إصابة شخص على الأقل في مخيم مدرسة الزهراء بحي الشجاعية.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال العسكرية أطلقت عدداً من قنابل الإنارة في أجواء بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، فيما فتحت آليات متمركزة قرب مصنع الدواء عند ما يُعرف بـ”الخط الأصفر” شرقي مدينة دير البلح نيرانها باتجاه المنطقة، قبل أن تعاود إطلاق النار من الموقع ذاته.

وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وصول 19 شهيدًا و60 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحصيلة تشمل شهيدًا متأثرًا بجراحه، وشهيدين جرى انتشالهما، إضافة إلى 16 شهيدًا ارتقوا في استهدافات إسرائيلية متفرقة.

وأكدت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وبيّنت الوزارة أن حصيلة الشهداء والمصابين منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 1,144 شهيدًا و3,703 مصابين، إضافة إلى 802 حالة انتشال.

ولفتت إلى أن الحصيلة التراكمية للعدوان الذي يشنه الكيان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 73,269 شهيدًا و173,811 مصابًا.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام