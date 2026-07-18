جوجل تحذف صورًا لتدمير مراكز حيوية في الكويت جراء الهجمات الإيرانية

بناءً على مراجعة صور الأقمار الصناعية من جوجل، تبيّن أن الشركة حذفت عمدًا صورًا عالية الدقة لعدد من المنشآت الحيوية في منطقة الشعيبة بالكويت؛ وتشمل هذه المنشآت محطة توليد كهرباء، ومحطة تحلية مياه، وعدة مصافي تكرير، ومجمع بتروكيماويات، وميناء الشعيبة.

وفي وقت سابق، أعلن ناشط إعلامي أمريكي أن مزودي صور الأقمار الصناعية، مثل جوجل وآبل، قاموا بحجب أو عرض صور لبعض القواعد الجوية الكويتية الرئيسية، بما فيها قاعدة علي السالم، بجودة منخفضة.

وقد استُهدفت هذه القواعد بهجمات صاروخية إيرانية، ويشير الاختلاف الملحوظ بين الصور الجديدة والصور السابقة إلى فرض قيود أو رقابة مُستهدفة من قِبل هذه الخدمات.

المصدر: موقع المنار