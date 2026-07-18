تقارير مصورة | راشيا تحيي ذكرى سليم الداوود والمواقف تؤكد التمسك بالوحدة ورفض اتفاق الإطار

أحيت بلدة راشيا الذكرى التاسعة والثلاثين لرحيل سليم الداوود، في احتفال دعا إليه رئيس مؤسسة سليم الداوود الاجتماعية ونائب الأمين العام لحركة النضال اللبناني العربي طارق سليم الداوود، حيث شددت الكلمات على التمسك بوحدة لبنان ورفض اتفاق الإطار، والتأكيد على خيار تحرير الأرض وصون السيادة.

وأُقيم الاحتفال بحضور شخصيات سياسية وحزبية، وفعاليات دينية واجتماعية وبلدية واختيارية، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية، واستُحضرت خلاله مواقف الراحل الوطنية والقومية.

ووصف طارق سليم الداوود ما يُسمى “اتفاق الإطار” بأنه “خارطة استسلام”، مجدداً التمسك بخيار الدولة الجامعة ووحدة اللبنانيين. بدوره، أشاد نائب رئيس مجلس النواب الأسبق إيلي الفرزلي بتضحيات أبناء الجنوب، معتبراً أنها شكّلت رمزاً للقوة والإيمان والحرية.

من جهته، أكد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قبلان قبلان أن أبناء الجنوب سيعودون إلى قراهم مرفوعي الرأس والكرامة، فيما شدد النائب حسن مراد على أن القضية الفلسطينية كانت في صلب نهج الراحل سليم الداوود ومواقفه الوطنية.

واختُتم الاحتفال بالتأكيد على مواصلة النهج الوطني الذي مثّله الراحل، والتمسك بوحدة لبنان وسيادته باعتبارهما من الثوابت الوطنية.

تقرير ماهر قمر

المصدر: موقع المنار