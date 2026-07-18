لقاء الأحزاب في طرابلس يؤكد تضامنه مع ايران وقوفه إلى جانب المقاومة في لبنان

عقد لقاء الأحزاب والقوى الوطنية اللبنانية، بمشاركة تحالف القوى الفلسطينية والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اجتماعًا سياسيًا مشتركًا في مقر القوى الناصرية بمدينة طرابلس، حيث جرى التداول في التطورات السياسية والميدانية التي تشهدها المنطقة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، وما يرافقه من تصعيد يطال المنطقة بأسرها ويهدد أمنها واستقرارها.

وأكد المجتمعون أن الشعبين اللبناني والفلسطيني يجمعهما تاريخ طويل من التضامن ووحدة المصير في مواجهة الاحتلال، وأن قضيتهما العادلة تستند إلى حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض الاحتلال والاعتداءات، مع التشديد على رفض مشاريع التطبيع وكل ما يمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد المجتمعون تضامنهم الكامل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مواجهة العدوان الصهيوني ومشاريع الهيمنة الإمبريالية الأمريكية، معتبرين أن استهداف إيران يأتي في إطار استهداف قوى المقاومة وكل من يرفض الخضوع للإملاءات الأمريكية والصهيونية. كما أدانوا الدور الذي تؤديه أنظمة الرجعية العربية في دعم مسار التطبيع والتماهي مع المشروع الأمريكي–الصهيوني، مؤكدين أن وحدة قوى المقاومة وتكاتف شعوب المنطقة تشكل الركيزة الأساسية لإفشال مشاريع الهيمنة والدفاع عن الحقوق الوطنية والقومية.

كما حيّا المجتمعون المقاومة الوطنية والإسلامية في جنوب لبنان، التي واجهت الاحتلال وقدّمت تضحيات كبيرة دفاعًا عن الأرض والسيادة، مؤكدين أن التضحيات التي امتزجت فيها دماء اللبنانيين والفلسطينيين على أرض الجنوب ستبقى شاهدًا على عمق العلاقة النضالية والإنسانية بين الشعبين، وعلى وحدة الموقف في مواجهة الاحتلال.

وشدد المجتمعون على التمسك بالسيادة الوطنية اللبنانية ورفض أي انتهاك لها، مؤكدين في الوقت نفسه رفضهم القاطع لمشاريع التوطين، وتمسكهم بحق العودة للشعب الفلسطيني إلى دياره، ورفض أي محاولات لتصفية هذه القضية العادلة.

وتوقف المجتمعون أمام استمرار إغلاق ممرات مخيم البداوي، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية تطال حياة أبناء المخيم والجوار، وتعوق حرية التنقل والعمل، وتفاقم الأعباء الصحية والتربوية والإنسانية. ودعوا الجهات المعنية إلى الإسراع في معالجة هذه القضية وإعادة فتح الممرات، بما يحفظ كرامة الناس وحقوقهم، محذرين من استمرار واقع العزل الذي يفاقم معاناة السكان.

كما وجّه المجتمعون تحية إجلال وصمود إلى أهلنا في غزة، وإلى أبناء الضفة الغربية، وإلى أبناء الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين، مثمنين صمودهم وتمسكهم بحقوقهم رغم الظروف القاسية، ومؤكدين تضامنهم مع معاناة المدنيين ودعمهم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

وأكد المجتمعون أن إرادة الشعوب في التمسك بحقوقها وكرامتها تبقى عاملًا أساسيًا في مواجهة الاحتلال والعدوان، وأن التضامن اللبناني الفلسطيني، في إطار وحدة قوى المقاومة في المنطقة، سيظل ركيزة في الدفاع عن الحقوق الوطنية والإنسانية.

المصدر: موقع المنار