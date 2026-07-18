مركز الدعم الجوي الأمريكي تحت نيران إيران.. أين تقع قاعدة “الشيخ عيسى”؟

تُعد قاعدة “الشيخ عيسى” الجوية جنوب البحرين واحدة من أهم مراكز الدعم واللوجستيات والانتشار الدوري للقوات الجوية الأمريكية في المنطقة؛ وعلى الرغم من بقائها بعيدة عن الأضواء الإعلامية، تلعب دورًا رئيسيًا في الحفاظ على استمرارية العمليات الجوية للقيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM).

قاعدة “الشيخ عيسى” الجوية جنوب البحرين أحد المراكز الرئيسية للدعم اللوجستي والتشغيل الدوري للطائرات المقاتلة الأمريكية.

خلال حرب الأربعين يومًا، من بين المراكز التي استهدفتها عمليات القوات المسلحة الإيرانية في أوقات مختلفة.

تقع قاعدة “الشيخ عيسى” الجوية جنوب جزيرة البحرين وتبعد عن مدينة المنامة حوالي 30 إلى 35 كم.

من أهم مميزات قاعدة “الشيخ عيسى” بنيتها التحتية الهندسية. إذ تضم القاعدة مدرجين طويلين، يتراوح طولهما بين 3800 و4000 متر تقريبًا، مما يسمح بهبوط وإقلاع أنواع مختلفة من الطائرات المقاتلة وطائرات النقل الثقيلة وطائرات التزود بالوقود.

المصدر: موقع المنار