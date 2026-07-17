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    حرس الثورة الإسلامية في ايران: إذا دمر العدو الجسور والبنية التحتية للنقل فسندمر الأصول الصناعية والتكنولوجية التي يمتلكها في المنطقة

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