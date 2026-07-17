سماع انفجارات في بوشهر وقشم وسيريك جنوبي ايران

افادت وكالة مهر بسماع دوي انفجارات في بوشهر وقشم وسيريك جنوبي إيران مع إعلان القيادة المركزية الأمريكية بدء جولة جديدة من العدوان.

وقات هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية انه سُمع دوي 3 انفجارات في منطقة بيماني بمدينة سيريك جنوبي البلاد.

حرس الثورة الإسلامية اعلن انه دمر في الموجة 17 من عملية “نصر 2” مجموعة طائرات مسيّرة أمريكية في البحرين.

واضاف: دمرنا مركزا رئيسيا للذكاء الاصطناعي في البحرين والذي كان يستخدمه العدو الأمريكي في جرائم الحرب.

واستهدف الجيش الايراني سفينة حربية اميركية شمال المحيط الهندي بصاروخ كروز في المرحلة 13 من عمليات “الصاعقة”.

المستشار العسكري لقائد الثورة الاسلامية في ايران اللواء محسن رضائي اعلن انه إذا واصلت أمريكا الحرب في الأيام المقبلة، فستنتقل إيران من مرحلة الرد إلى مرحلة الهجوم.