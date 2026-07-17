الجمعة   
   17 07 2026   
   2 صفر 1448   
   بيروت 19:50
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    لجان المقاومة: استمرار الإبادة يشكل عاراً على الإنسانية جمعاء وفضيحة أخلاقية وسياسية ستبقى وصمة سوداء على جبين النظام الدولي

      مواضيع ذات صلة

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 17\7\2026

      مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الجمعة 17\7\2026

      لجان المقاومة: العدوان الذي استهدف جنازة شهيد في مخيم النصيرات يشكل حلقة جديدة من حلقات الإبادة الصهيونية المستمرة في غزة

      لجان المقاومة: العدوان الذي استهدف جنازة شهيد في مخيم النصيرات يشكل حلقة جديدة من حلقات الإبادة الصهيونية المستمرة في غزة

      لجان المقاومة في فلسطين: العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم التطهير العرقي والإبادة دون أي رادع وعلى مرأى ومسمع من العالم

      لجان المقاومة في فلسطين: العدو الصهيوني يواصل ارتكاب جرائم التطهير العرقي والإبادة دون أي رادع وعلى مرأى ومسمع من العالم