لبنان

الرئيس عون زار “الريجي”: نجاح أي مؤسسة يتحقق بفعل الإدارة السليمة

هنّأ رئيس الجمهورية، جوزاف عون، عناصر من جهاز مكافحة التهريب الذين نفذوا أمس عملية نوعية في مخيم البص في صور، حيث صادروا كميات كبيرة من الدخان المهرب

أكد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أن “نجاح أيّ مؤسسة رسمية أو عامة يتحقق بفعل الإدارة السليمة”.

واعتبر عون خلال زيارته المركز الرئيسي لإدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية (الريجي) في الحدث الجمعة انه “ليس هناك مؤسسة سيئة بل هناك إدارة سيئة تقود العاملين فيها إلى الفساد والرشوة وابتزاز المواطن، في حين أنّ العكس هو المطلوب، أي أن تكون الإدارة في خدمة المواطن”.

وأشار عون إلى أنه “اختار اليوم، في الأوّل من آب، عيد الجيش، زيارة الريجي لشكر القيمين عليها على عملهم الدؤوب لإنجاح هذه المؤسسة”، وأضاف “كما يعمل عسكريو الجيش بصمت ووفاء، كذلك فإنّ عمال الريجي يحرصون على إنجاز مهماتهم بصمت ولكن بفعالية وإنتاجية”، وتابع “هذا دليل على أنّ الإدارة السليمة لأي مؤسسة رسمية أو عامة تحقق النجاح المنشود مهما كانت الصعوبات والظروف التي تمرّ بها البلاد”.

من جهة أخرى، هنّأ عون “عناصر من جهاز مكافحة التهريب الذين نفذوا أمس الخميس عملية نوعية في مخيم البص في صور، حيث صادروا كميات كبيرة من الدخان المهرب وأصيب خلال عملية الدهم ثلاثة من أفراد المجموعة بجروح بمن فيهم قائد القوة إيلي جعجع”.

وقال عون إن “ما فعلتموه هو موضع فخر واعتزاز ودليل إضافي على أنّ الدولة عندما تحزم أمرها لا يمكن لأحد أن يقف في وجهها”.

المصدر: صحيفة الأخبار