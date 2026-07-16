الخميس   
   16 07 2026   
   1 صفر 1448   
   بيروت 21:57
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المكتب الإعلامي لحكومة دبي ينفي صحة التقرير الصادر عن وكالة رويترز بشأن دوي انفجارات في وسط مدينة دبي ويؤكد أن المعلومات الواردة فيه غير صحيحة

      مواضيع ذات صلة

      حزب الله: لم نكن يوماً في موقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات إليهم في خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم مهما بلغت حدة الخلافات السياسية

      حزب الله: لم نكن يوماً في موقع تصنيف الناس أو توجيه الاتهامات إليهم في خلفيتهم الوطنية أو تخوينهم مهما بلغت حدة الخلافات السياسية

      العلاقات الإعلامية في حزب الله: الحزب غير معني باللائحة التي نشرت على مواقع التواصل والتي تضم عددًا من الأسماء المتهمة بالعمالة للعدو الصهيوني

      العلاقات الإعلامية في حزب الله: الحزب غير معني باللائحة التي نشرت على مواقع التواصل والتي تضم عددًا من الأسماء المتهمة بالعمالة للعدو الصهيوني

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة ميفدون في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسير المعادي استهدف بلدة ميفدون في جنوب لبنان