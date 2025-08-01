لبنان

قاسم هاشم هنأ الجيش اللبناني بعيده: لوحدة الموقف في مواجهة الأخطار

هنأ عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم الجيش اللبناني بمناسبة عيده الثمانين، والتي شكّلت سنواتٍ من التضحية والوفاء من أجل شرف وكرامة الوطن والحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني في ظل ما تعرّض له من أزمات وتحديات على مساحة الوطن، وامتزجت دماء شهدائه بتراب ودماء أبناء الوطن.

وقال هاشم في حديث له الجمعة “ما أحوجنا اليوم إلى جيش قوي يستند إلى وحدة الموقف الداخلي، والتفاف اللبنانيين من مكونات وقوى سياسية لمواجهة الأخطار التي تحدق بوطننا كعاملٍ أساسي وأهم من كل الوعود والإغراءات الخارجية وإملاءاتهم التي لا ترى وطننا ومنطقتنا إلا بالعين الإسرائيلية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام