السيد الحوثي: العدو السعودي قد ورط نفسه بالعدوان على اليمن

أكد قائد أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن “العدو السعودي قد ورط نفسه في العدوان على اليمن”، واضاف أنه “ورط نفسه بكل ما لذلك من تداعيات ونتائج”، ولفت الى أن “المسألة ليست نزهة وهي مختلفة تماماً عما سبقها”.

وقال السيد الحوثي في خطاب له الخميس حول آخر التطورات والمستجدات “إننا لن نوفر جهداً في التصدي له بكل ما نملك، وبكل ما سنملك، ومستعينين بالله ومتوكلين على الله، وهو خير الناصرين، نعم المولى ونعم النصير”، واشار الى “أننا أكثر ثباتاً، وأكثر عزماً، وأكثر تفانياً في سبيل الله تعالى، وأكثر فاعلية وتأثيراً في الموقف”.

وأكد السيد الحوثي أن “كل المنشآت النفطية السعودية والمنشآت الحيوية هي هدف لصواريخنا وطائراتنا المسيرة”، ولفت الى أن “حالة الحصار لا يمكن أن نقبل بها أبداً، وشعبنا العزيز، في يوم الجمعة، جمعة التحذير والنفير، سيؤكد لكل العالم، وليس للسعودي فقط، أن خياره هو الحرية، هو الكرامة، هو العزة الإيمانية، وأننا لن نقبل أبداً، أبداً، أبداً باستمرار الحصار والتحكم بنا في موانئنا، في مطاراتنا، في بضائعنا، وفي حركة مرضانا ومسافرينا، وفي كل شؤون حياتنا، فنحن شعب حر، عزيز بعزة الإيمان، ولن نقبل لأحد أن يستعبدنا من دون الله.”

واستغرب السيد الحوثي “الغضب السعودي جراء الرد اليمني بعد قيامه بقصف مطار صنعاء الدولي”، وأوضح أن “الرد اليمني كان متواضعاً، ولا يرقى إلى مستوى آمال هذا الشعب الحر، العزيز، الأبي، الشجاع، ولكنه تذكير للعدو السعودي”، وأكد أن “المعادلة الحقيقية هي مطار صنعاء بمطار الرياض، والمطارات بالمطارات، والموانئ بالموانئ، والحصار بالحصار السعودي”، وتابع “أننا لا نقبل باستمرار الحصار فهو في موقف باطل، ظالم، معتدٍ، وغشوم”.

ولفت السيد الحوثي الى “العدوان السعودي يأتي خدمة للمشروع الاميركي الصهيوني البريطاني”، وأشار إلى ان “السعودي في حرمانه لشعبنا من ثروته النفطية وحقوقه المشروعة، يتحكم به اقتصادياً، يتحكم به حتى في مسألة سفره ودخوله وخروجه، يتحكم حتى في حركة بضاعته”، مؤكداً أن هذا لا يمكن القبول به، فمصادرة للحرية، وامتهان للكرامة الإنسانية، ومحاربة لحقوق مشروعة”.

ولفت السيد الحوثي إلى أن “الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت، مشكورة، بمساعٍ لمساعدة شعبنا العزيز في كسر الحصار الجوي الظالم على مطاراتنا، لكن السعودي استكبر وطغى وتجبر”، واعتبر أن “خروج مرضى وجرحى وعالقين إلى الخارج، وخروج وفد يمني في التشييع، جرمٌ خطير لا يمكن السكوت عليه، وأنه لا يمكن أبداً القبول بفك الحصار عن بلدنا”، وأوضح أن “العدو السعودي نفذ عدوانه وبغيه المستفز بالقصف على مطار صنعاء الدولي في وضح النهار، ودخل ليعتدي، وليس له قضية، وليس له شأن يعنيه بهذا أبداً، وجاء ليعتدي علينا ويقصف في بلدنا، ولم نفعل به شيئاً، عدواناً وتجبرا”.

وأضاف: “لقد جعل العدو السعودي مسألة حرية مطاراتنا، وموانئنا، ودخول بضائعنا كشعب يمني، ودخول المواد الغذائية، قضيةً يحاربنا عليها، ويعتبر أي شيء منها خارج إذنه وخارج السماح منه إنه استفزاز غير مقبول، ويجعل ذلك تصرفاً خطيراً لا يمكن أن يسمح به”، مشيراً إلى أن هذا يعني أنه ينازعنا على حريتنا، وينازعنا على مطاراتنا، وينازعنا على دخول بضائعنا، وينازعنا في أمورنا التي هي حقوق مشروعة لنا، لا تعنيه شيئاً، وليس له علاقة بها، لا من قريب ولا من بعيد، وليس له أي مستند قانوني في ذلك على مستوى العالم، لا هو ولا غيره”، وأوضح “أننا منذ اليوم الأول للعدوان الأمريكي والسعودي على بلدنا، فإن خيار الاستسلام في اليمن غير وارد”.

وأكد السيد الحوثي “لن يتمكن السعودي، ولا سيده الأمريكي، ولا البريطاني، ولا الإسرائيلي، ولا أحد في هذه الدنيا، من استعبادنا ومصادرة حريتنا وكرامتنا”، مشيراً إلى أن “مشكلة السعودي معنا هي حريتنا؟ هي مطاراتنا، وموانئنا، وثروتنا، وأرضنا، وبضائعنا، وحركتنا، وخروج مرضانا للعلاج، وعلاقاتنا في إطار عالمنا الإسلامي، ومواقفنا ضد أمريكا وإسرائيل”.

من جهة ثانية، قال السيد الحوثي “مع تطورات الأحداث في المنطقة يُغفل الكثير عن معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية”، واضاف “لا يمكن لأمتنا الإسلامية أن تعفى من المسؤولية تجاه فلسطين وهذه قضية مركزية تتحمل مسؤوليتها أمام الله تعالى”، واكد ان “دور المقاومة عظيم في لبنان وهو يشرّف الأمة العربية والإسلامية ولكنه يُطعن في الظهر من قبل السلطة بإملاءات أميركية”، ولفت الى ان “موقف حزب الله ومن خلفه الموقف الإيراني المساند يجب أن يحظى بالتقدير وتستفيد منه السلطة في لبنان”.

ونوه السيد الحوثي “بالدور الأساس والعظيم والمهم لحزب الله بالتصدي الفاعل للعدوان الإسرائيلي يشرّف الأمة ومفخرة للإسلام والمسلمين جميعا”، ولفت الى ان “الموقف العظيم لحزب الله يواجه بالطعن من الظهر من قبل السلطة اللبنانية وأنظمة عربية ولا سيما النظام السعودي”، وأشاد “بالموقف الإيراني العظيم والمشرف في الإسناد للجبهة اللبنانية يجب أن يحظى بالتقدير الكبير”، واعتبر ان “السلطة اللبنانية تذهب وراء السراب حين يصبح دورها مشابها لدور السلطة الفلسطينية دون أن توفر الحماية لشعبها”.

المصدر: قناة المسيرة + موقع المنار