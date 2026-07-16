النائب سليم عون: موقفنا حاسم غير قابل للمساومة لا نقبل العفو عن المعتدين على الجيش

أكد النائب سليم عون، في حديث اذاعي” أن “مجلس النواب سيواصل اليوم البحث في 26 بندا متبقية من أصل 44 بندا على جدول الأعمال وإذا حصل توافق على مشروع قانون العفو العام فسيمر بسلبياته وايجابياته”، قائلا: “موقفنا حاسم ومعلن وغير قابل للمساومة وهو أننا لا نقبل العفو العام عمن اعتدى على الجيش اللبناني والقوى الأمنية، بالمقابل اذا كان هناك موقوفون لفترة طويلة من دون محاكمة، فتتم محاكمتهم من دون توقيف”.

ولفت إلى أن “بند العفو العام وُضع في آخر جدول الأعمال لعدم فقدان النصاب في منتصف الجلسة في حال جرى الاختلاف عليه”.

وعن اتفاق الإطار بين لبنان واسرائيل، أعلن “تأييد التفاوض لتحصيل الحقوق، ولبنان صاحب حق ونحكم على التفاوض حسب النتيجة أي تأمين الانسحاب الإسرائيلي وإستعادة الاسرى وإعادة اللبنانيين الى قراهم وإعادة الاعمار وعدم الاعتداء مجددا على الوطن وحق لبنان باستخدام موارده في البحر والبر”.

وشدد على “ضرورة عدم سكوت السلطة اللبنانية، التي ترفض أن يتحدث أحد باسم لبنان، عن موقف راعي المفاوضات الذي يريد إعطاء دور للرئيس السوري للتعامل مع ملف حزب الله”، سائلاً: “أليست هذه المسألة لبنانية بحت؟”، داعيا إلى “تطبيق السيادة بالفعل والتعبير عن رفض هذا الأمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام