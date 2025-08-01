لبنان

طقس نهاية الاسبوع معتدل والحرارة دون معدلاتها الموسمية وتحذير من تشكل التيارات المائية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، غائما جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل ، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا يرتفع معها موج البحر.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر آب : بيروت بين 25 و 33، طرابلس بين 24 و 32، زحلة بين 18 و 35 درجة.

تحذير: من ارتفاع موج البحر وتشكل التيارات المائية.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي طفيف بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، وتبقى الرياح ناشطة بخاصة شمال البلاد، فيرتفع معها موج البحر (لحدود ١.٥متر).

السبت:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال بينما تبقى دون تعديل يذكرعلى الساحل ، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ورياح ناشطة أحيانا يرتفع معها موج البحر.

الأحد:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل، وتنشط الرياح أحياتا.

الإثنين:

قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 26 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 24 درجة ، في الداخل من 18 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ، سرعتها بين 10 و 40 كم/س.

-الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و75 %.

-حال البحر: مائج اجمالا ارتفاع الموج من 1 الى 1.5 متر ، حرارة سطح الماء: 29 درجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام