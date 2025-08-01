فلسطين المحتلة

شهداء في قصف صهيوني على غزة.. ومجاعة تفتك بالأطفال

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافه المكثف للمدنيين في قطاع غزة، موقعًا شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين، بينهم مجوّعون كانوا ينتظرون مساعدات غذائية، وسط تفاقم المجاعة وارتفاع مأساوي في أعداد الضحايا، لا سيّما من الأطفال.

وفجر اليوم الجمعة، استُشهد أربعة فلسطينيين وأصيب آخرون بجراح في قصف بطائرة مسيّرة استهدف وسط مدينة دير البلح، بحسب مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى. كما أسفر قصف آخر استهدف منطقة الجوازات غرب مدينة غزة – التي تأوي نازحين – عن وقوع عدد من الإصابات.

وفي خان يونس، أعلن مجمع ناصر الطبي استشهاد مواطنَين على الأقل وإصابة أكثر من 70 فلسطينيًا كانوا ينتظرون مساعدات إنسانية قرب محور موراغ جنوب المدينة.

وفي حصيلة ثقيلة ليوم أمس الخميس، أكدت مصادر طبية في غزة استشهاد 51 فلسطينيًا، من بينهم 23 من طالبي المساعدات الذين سقطوا برصاص الاحتلال في ما بات يُعرف بـ”مصائد الموت”.

كما أفادت مستشفى الشفاء في غزة بإصابة فلسطينيين برصاص قنّاصة إسرائيليين خلال انتظارهم مساعدات في محيط منطقة زيكيم شمال القطاع، ووُصفت حالات بعضهم بالحرجة.

وفي ظل كارثة إنسانية متفاقمة، أعلن مجمع ناصر الطبي وفاة طفل من خان يونس جراء الجوع وسوء التغذية، لترتفع حصيلة ضحايا المجاعة خلال اليومين الماضيين إلى 12 شهيدًا، بينهم أربعة أطفال، وفق ما أفادت وزارة الصحة في غزة. كما سُجّلت وفاة الشاب كرم الجمل (27 عامًا) في النصيرات نتيجة المجاعة.

من جهتها، حذّرت منظمة الصحة العالمية من أن أسوأ سيناريوهات المجاعة في غزة “بدأت تتحقق”، مؤكدة أن كثيرين في القطاع “لا يجدون طعامًا لأيام”، بينما يموت آخرون نتيجة انهيار أجسادهم من سوء التغذية. ودعت المنظمة إسرائيل إلى السماح بوصول آمن وفوري ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

بدوره، شدّد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة على ضرورة إدخال ما لا يقل عن 100 شاحنة مساعدات يوميًا إلى غزة، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يعني اتساع رقعة الجوع الكارثي.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ عدد ضحايا المجاعة في القطاع حتى اليوم 159 شهيدًا، بينهم 90 طفلًا، فيما تؤكد منظمة “يونيسيف” أن “كل ساعة تمر تشهد وفاة مزيد من الأطفال بسبب الجوع”.

وفي ظل استمرار الحرب الإسرائيلية بدعم أميركي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفع عدد الضحايا الفلسطينيين إلى أكثر من 207 آلاف شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 10 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، وسط دعوات دولية متزايدة لوقف الحرب والحصار وإنقاذ ما تبقى من المدنيين في غزة.

المصدر: مواقع