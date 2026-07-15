الحرس الثوري يعلن تنفيذ الموجة السابعة من عملية «نصر 2» واستهداف قاعدة أمريكية في الكويت

أعلن حرس الثورة الإسلامية أنه نفذ الموجة السابعة من عملية «نصر 2» تحت شعار «يا رسول الله (ص)»، مؤكداً استهداف عدد من المنشآت العسكرية الأمريكية في الكويت، وذلك رداً على «الاعتداءات الأمريكية» التي استهدفت مواقع داخل إيران.

وقال الحرس الثوري، في بيان، إن «جيش الشيطان الأكبر الأمريكي القاتل للأطفال بدأ، قبل أكثر من أربعة أشهر، حرباً ضد إيران باستشهاد القائد الإسلامي الكبير والمرجع الديني الفريد الإمام الخامنئي، وبقتل وتمزيق أوصال 168 طفلاً وتلميذاً من مدرسة ميناب، وهي حرب لا تزال مستمرة حتى اليوم، ومنطلق كثير من الاعتداءات فيها هو قواعد قوات الاحتلال الأمريكية على أرض الكويت».

وأضاف أن «القوات الأمريكية استهدفت، الليلة الماضية، عدة مواقع في جنوب إيران، من بينها مستودع لشراء القمح من المزارعين في مدينة هويزة بمحافظة خوزستان، ومصنع للمياه المعدنية في دهلران بمحافظة إيلام».

وأوضح البيان أن مقاتلي القوة البرية والقوة الجوفضائية في الحرس الثوري استهدفوا، خلال الموجة السابعة من عملية «نصر 2»، «مركز الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ورادار الدفاع الصاروخي والجوي، ومنظومة الدفاع الجوي باتريوت، ومركز الإمداد في القاعدة العسكرية الأمريكية في الكويت، إضافة إلى منصات إطلاق صواريخ هيمارس، وذلك عبر هجوم صاروخي وبالطائرات المسيّرة»، مؤكداً «تدمير هذه الأهداف».

وأكد الحرس الثوري، في بيانه، أنه «لا يكن أي عداوة للشعب الكويتي»، مضيفاً: «نحن نحب الشعب الكويتي الشريف والنبيل كثيراً، وكانت هذه العملية رداً على المجرمين الأمريكيين».

ودعا البيان الشعب الكويتي إلى «طرد القوات الأمريكية من أراضيه»، معتبراً أنه «لا ينبغي أن تكون أرض الكويت تحت احتلال القوات الأمريكية». كما دعا إلى «عدم إضاعة أي فرصة لتدمير المؤسسات الأمريكية وتحرير الأراضي الإسلامية من قواعد القوات الأمريكية».

المصدر: موقع المنار