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    عربي وإقليمي

    اعلام العدو: حملة تأثير إسرائيلية لاستمالة ناخبي ترامب والحفاظ على دعمه

    أفادت تقارير إعلامية صهيونية، نقلًا عن مجلة “تايم”، بوجود معلومات حول إطلاق إسرائيل حملة تأثير تستهدف القاعدة الانتخابية المحافظة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، بهدف الحفاظ على مواقفه الداعمة لإسرائيل ومنع تراجع دعمه لها.

    وبحسب التقرير، تركزت الحملة على التأثير في مواقف الناخبين المؤيدين لترامب، خصوصًا في ظل وجود مخاوف من احتمال ابتعاده عن بعض السياسات التي تتوافق مع التوجهات الإسرائيلية.

    وأشار التقرير إلى أن الحملة، وفقًا لما ورد فيه، تضمنت انتقادات لقرار ترامب توقيع مذكرة تفاهم مع إيران، في خطوة اعتُبرت من جانب منتقديها تحولًا في مسار السياسة الأميركية تجاه طهران.

    المصدر: اعلام العدو

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