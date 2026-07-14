الثلاثاء   
   14 07 2026   
   29 محرم 1448   
   بيروت 17:05
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    الرئيس بري يبحث مع مسؤولين أمميين تطورات لبنان والمنطقة

    استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جان ارنو. وتم البحث في آخر تطورات الاوضاع العامة في لبنان والمستجدات السياسية والميدانية جراء مواصلة العدو الصهيوني اعتداءاته وخرقه لاتفاق وقف إطلاق النار .

    واستقبل الرئيس بري المبعوثة الأممية الخاصة إلى الشرق الأوسط سيغريد كاغ بحضور رئيس جامعة البلمند الدكتور الياس وراق، وعرض معها المستجدات في لبنان والمنطقة وتداعيات العدوان الاسرائيلي.
    ومن زوار عين التينة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد القاضي كلود كرم واعضاء الهيئة.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

    آخر التطورات من جنوب لبنان مع مراسلنا سامر حاج علي

    وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق موازنة المواطن لتعزيز الخدمات الاجتماعية

    وزارة الشؤون الاجتماعية تطلق موازنة المواطن لتعزيز الخدمات الاجتماعية

    بدء جلسة لجنة المال لمناقشة قانون إصلاح المصارف

    بدء جلسة لجنة المال لمناقشة قانون إصلاح المصارف