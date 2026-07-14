وفد من “أمل” زار السفارة القطرية معزيا برحيل الأمير حمد: لن ينسى لبنان والجنوب خاصة وقوف الراحل الكبير الى جانبه في أصعب الظروف

زار وفد من حركة “أمل” ضم النائب غازي زعيتر ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري والنائبين قبلان قبلان وأشرف بيضون ، عضوي المكتب السياسي في الحركة حسن قبلان وعلي رحال، مسؤول العلاقات الخارجية في الحركة علي حايك ومسؤول العلاقات الاسيوية في المكتب محمد عيسى ، السفارة القطرية في بيروت، مقدماً التعازي للسفير الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني ،بوفاة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

ونقل الوفد تعازي الرئيس بري وقيادة الحركة الى دولة قطر، أميرا وحكومة وشعبا برحيل الأمير الوالد “الذي شكّل رحيله خسارة للأمة العربية وللانسانية، وكان له المآثر الكبيرة لوقفته الى جانب لبنان واللبنانيين وخاصة أهل الجنوب المقاوم في أحلك الظروف وأشدها”.

كلمة في السجل

وقد دون النائب زعيتر باسم الرئيس نبيه والحركة في سجل التعازي:

“صاحب السمو امير دولة قطر الشقيقة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المحترم،

بإسم دولة رئيس مجلس النواب رئيس حركة أمل الأستاذ نبيه بري، وكتلة “التنمية والتحرير”، نتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة وعموم الشعب القطري الشقيق بأحر التعازي والمواساة، سائلين المولى أن يلهمنا وأيامكم عظيم الصبر والسلوان، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته، وأن يمن عليكم بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن الإستقرار.

ولن ينسى اللبنانيون عامة والجنوبيون خاصة وقوف الراحل الكبير إلى جانبهم في أصعب الظروف”

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام