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    عربي وإقليمي

    عدوان سعودي على مطار صنعاء الدولي… والقوات المسلحة اليمنية تتوعد بالرد

      أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع اليوم الاثنين أنه “في عدوان ظالم وسافر أقدم العدو السعودي المجرم على استهداف مطار صنعاء الدولي بعدد من الغارات الجوية منهياً بذلك مرحلة خفض التصعيد”، مشيراً إلى أنه “عليه تحمل عواقب عدوانه”.

      وأكد أن “هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب”.

      هذا وأفاد مراسل المنار في العاصمة اليمنية صنعاء اليوم الاثنين أن غارات عدة استهدفت مطار صنعاء الدولي بعد ظهر اليوم، موضحاً أن “العدوان السعودي استهدف مدرجي الهبوط والاقلاع في مطار صنعاء الدولي”.

      يأتي ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام يمنية عـدواناً سـعـودياً استهدف مـطـار صـنـعـاء الـدولـي.

      المصدر: موقع المنار

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