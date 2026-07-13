تونس.. العجز التجاري يتسع إلى 12,6 مليار دينار خلال النصف الأول من 2026

سجلت المبادلات التجارية بين تونس والخارج، خلال النصف الأول من سنة 2026، نمواً في كل من الصادرات والواردات، غير أن نسق ارتفاع الواردات كان أسرع، ما أدى إلى تفاقم العجز التجاري وتراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

حسب البيانات، ارتفعت الصادرات بنسبة 9% لتبلغ 34,6 مليار دينار، مقابل 31,8 مليار دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025، في حين زادت الواردات بنسبة 13,3% لتصل إلى 47,2 مليار دينار.

وأدى هذا التطور إلى ارتفاع العجز التجاري إلى 12,57 مليار دينار، ما يعادل 4.2 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 9.9 مليار دينار بالنصف الأول من العام الماضي، مع تراجع نسبة تغطية الصادرات للواردات إلى 73,4% مقابل 76,2% قبل عام.

صادرات زيت الزيتون والطاقة

على مستوى القطاعات، ارتفعت صادرات الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9.1%، كما سجلت صادرات المنتجات الفلاحية والغذائية نموا بنسبة 25.2%، مدعومة بالارتفاع اللافت في صادرات زيت الزيتون التي بلغت 3.38 مليارات دينار.

كما حقق قطاع الطاقة نموا بنسبة 49.1% بفضل ارتفاع صادرات المواد المكررة، في حين تراجعت صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 19%، وانخفضت صادرات قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 3,5%.

ارتفاع واردات الطاقة والغذاء

في المقابل، سجلت الواردات ارتفاعا في مختلف المجموعات، يتصدرها قطاع الطاقة بنسبة 33.5 %، تليه المواد الغذائية بنسبة 27.1%، ثم مواد التجهيز بنسبة 8.4%، والمواد الاستهلاكية بنسبة 9.3%، إلى جانب زيادة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.5%.

واستحوذ الاتحاد الأوروبي على 70.4% من إجمالي الصادرات التونسية، مع ارتفاع الصادرات نحو فرنسا بنسبة 8.6% وإلى إيطاليا بنسبة 5.5%، مقابل تراجعها نحو ألمانيا واليونان.

كما سجلت الصادرات التونسية نمواً ملحوظاً نحو عدد من الدول العربية، أبرزها مصر بنسبة 104.8% والسعودية بنسبة 52.4%، في حين تراجعت نحو المغرب والجزائر وليبيا.

الطاقة تضغط على الميزان التجاري

وأظهرت البيانات أن قطاع الطاقة يظل العامل الرئيسي وراء تفاقم العجز التجاري، إذ بلغ عجز ميزانه 6.78 مليارات دينار، مقابل 5.21 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2025.

وفي المقابل، حققت المواد الغذائية فائضاً تجارياً بقيمة 971.8 مليون دينار، بينما بلغ العجز التجاري، باستثناء قطاع الطاقة، نحو 5.79 مليارات دينار، ما يؤكد استمرار تأثير فاتورة الطاقة على التوازنات التجارية للبلاد.

المصدر: CNBC عربية