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   27 محرم 1448   
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    وزارة الصحة في غزة: شهيدان و11 جريحا خلال 24 ساعة ما يرفع حصيلة العدوان إلى 73.223 شهيدا و173.654 جريحا منذ 7 أكتوبر 2023

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