فيضانات بنغلادش تودي بحياة 50 شخصًا وتشرد عشرات الآلاف وتحذيرات من موجة جديدة

لقي ما لا يقل عن 50 شخصًا مصرعهم جراء الفيضانات المفاجئة والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة في بنغلادش خلال الأسبوع الماضي، فيما اضطر عشرات الآلاف إلى النزوح من منازلهم، بحسب ما أفاد به مسؤولون، الأحد.

وتُعد بنغلادش، وهي دولة منخفضة تقع عند ملتقى عدة أنهار، من أكثر الدول عرضة للفيضانات والانهيارات الأرضية خلال موسم الأمطار الموسمية، فيما يؤكد العلماء أن تغير المناخ يزيد من تواتر الظواهر الجوية المتطرفة وشدتها.

وخلال الأيام القليلة الماضية، تولى أفراد الجيش وحرس الحدود نقل المواد الغذائية ومياه الشرب وغيرها من الإمدادات الأساسية بالقوارب إلى المجتمعات التي انقطعت عنها السبل بسبب الفيضانات الواسعة في المناطق الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال مفوض منطقة تشاتوغرام، محمد ضياء الدين، إن المنطقة الأكثر تضررًا شهدت مصرع 50 شخصًا خلال الأسبوع الماضي، من بينهم 29 شخصًا قضوا بعدما دفنتهم الانهيارات الأرضية، مشيرًا إلى أن شخصين لا يزالان في عداد المفقودين.

وأضاف أن نحو 35 ألف شخص اضطروا إلى اللجوء إلى مراكز الإيواء الحكومية.

ومن بين المتضررين في تشاتوغرام، لم تتمكن عائلة محمد فرقان من دفنه إلى جانب والديه بسبب غمر مياه الفيضانات للمقبرة المحلية.

وقال ابن شقيقه، نظام الدين: «وضعنا جثمان عمي على طوف من الخيزران وسبحنا بجانبه بحثًا عن قطعة أرض غير مغمورة بالمياه»، مضيفًا: «أخيرًا، تمكنا من دفنه في أرض حكومية، وأقمنا له صلاة جنازة بسيطة».

وفتحت السلطات نحو 4000 مركز إيواء لاستقبال النازحين، في وقت فاقم فيه نقص الغذاء ومياه الشرب النظيفة من حدة الأزمة.

وأشار سكان إلى أن العديد من الأشخاص لا يزالون يعيشون في ظروف مزرية بعد أن غمرت مياه الفيضانات منازلهم ومطابخهم.

وفي الأسبوع الماضي، تسببت الأمطار الغزيرة في انهيارات أرضية داخل مخيمات لاجئي الروهينغا في كوكس بازار، ما أسفر عن مقتل 15 شخصًا.

ويعيش أكثر من 1.2 مليون لاجئ في ملاجئ مكتظة أقيمت على سفوح تلال أزيلت منها الأشجار، الأمر الذي يجعل التربة غير مستقرة خلال موسم الأمطار والرياح الموسمية.

وقال سردار أودوي رايهان، من مركز التنبؤ بالفيضانات والإنذار المبكر، إن الأوضاع في المناطق الجنوبية الشرقية من المرجح أن تشهد تحسنًا قريبًا، لكنه حذر من أن الرياح الموسمية لا تزال نشطة فوق الأجزاء الشمالية الشرقية والشمالية من بنغلادش، ما يرفع احتمالات حدوث مزيد من الفيضانات.

المصدر: أ.ف.ب.