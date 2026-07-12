رئيس الحكومة العراقية يزور واشنطن غدًا لبحث الشراكة الاقتصادية وتوقيع مذكرات تفاهم

أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيتوجه غدًا الاثنين إلى العاصمة الأميركية واشنطن، على رأس وفد رفيع، لإجراء مباحثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، مشيرًا إلى أن الزيارة ستشهد توقيع مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة والاستثمار.

وقال العبودي، خلال مؤتمر صحفي، إن رئيس الوزراء سيتوجه إلى الولايات المتحدة الأميركية على رأس وفد رسمي، مبينًا أن الزيارة تأتي تجسيدًا لتطوير العلاقات الخارجية المتوازنة التي تقوم على المصالح المشتركة.

وأضاف أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة، ولا سيما أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية دقيقة، لافتًا إلى أن العراق والولايات المتحدة سيوقعان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز، إلى جانب إدخال شركات أميركية متخصصة من شأنها رفع مستوى الطاقة الإنتاجية وإيجاد منافذ تقلل من تأثيرات مضيق هرمز.

وأوضح أن الزيارة تهدف إلى توطيد العلاقات مع واشنطن، مؤكدًا أن المباحثات ستركز على عدد من الملفات المهمة، في مقدمتها تطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشار العبودي إلى أن الجديد في هذه الزيارة، مقارنة بالزيارات السابقة، يتمثل في أن محورها الأساسي سيكون الاقتصاد، مؤكدًا أنه لا تغيير على اتفاقية الإطار الاستراتيجي، وأن جميع التفاهمات والاتفاقات التي ستبرم تستند إلى هذه الاتفاقية.

وأضاف أن استكمال الكابينة الحكومية يرتبط بالتوافقات السياسية.

وبيّن أن الجانبين سيوقعان مذكرات تفاهم في مجالات النفط والغاز، تتضمن إدخال شركات نفطية أميركية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية.

وأكد أن الزيارة تأتي في مرحلة يعمل فيها العراق على تعزيز حضوره الإقليمي، ولها دور واضح في تعزيز التقارب، موضحًا أن المباحثات ستركز على أولوية تطوير العلاقات الاقتصادية، والتعاون الاستثماري، وتفعيل الجانب التنموي بالتعاون مع الجانب الأميركي، إلى جانب تحفيز بيئة الاستثمار في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.

وأشار العبودي إلى أن الزيدي سيعقد لقاءات مهمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والمالية، بهدف تفعيل آفاق الحوار وترجمتها على أرض الواقع إلى مستويات متقدمة من التعاون.

وأضاف أن الوفد العراقي سيطرح خلال الحوار جميع الملفات المتعلقة بالاقتصاد، لافتًا إلى أن هناك مذكرات تفاهم ستترجم ضمن إطار الصندوق العراقي الأميركي للتنمية والطاقة.

وأوضح أن شكل العلاقة مع الولايات المتحدة سينتقل من إدارة الأزمات إلى شراكة اقتصادية طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن الزيارة ستتضمن أيضًا بحث ملف تسليح القوات الأمنية وتطوير قدراتها.

وفي ما يتعلق بقرار حصر السلاح بيد الدولة، أكد العبودي أن هذا القرار عراقي، ويهدف إلى تأمين أجواء الاستثمار وتعزيز الاستقرار الداخلي.

المصدر: واع