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   27 محرم 1448   
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    حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون عددًا من الشهداء في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت

    المصدر: موقع المنار

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