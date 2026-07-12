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     “هيئة إدارة الممر المائي للخليج الفارسي”: طلبات العبور ستُدرس وفق التسلسل الزمني فور استعادة الأمن والاستقرار على أن تُصدر التصاريح اللازمة في حينه

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