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   27 محرم 1448   
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    مستشار قائد الثورة الاسلامية اللواء يحيى رحيم صفوي: العدوان واغتيال قائد الامة أديا إلى تعزيز التلاحم الوطني والولايات المتحدة والكيان الصهيوني فشلا في تحقيق أهدافهما

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