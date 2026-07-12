إشكال وإطلاق نار في قصقص وقوى الأمن تلاحق الفاعل

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الاتي: “بتاريخ 23-06-2026، وفي محلة قصقص، حصل إشكال بين المدعو: و. م (مواليد عام 1991، لبناني) من جهة، والمدعو: ق. م (مواليد عام 1994، لبناني) من جهة أخرى، على خلفية خلافات عائلية سابقة. أقدم (ق. م.) على إطلاق النار من مسدس حربي باتجاه (و. م.)، ما أدى إلى إصابة سيارته بعدة أعيرة نارية، قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة. وقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثّق الحادثة. على الفور، أعطيت الأوامر للقطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد مكان اختباء مطلق النار وتوقيفه”.