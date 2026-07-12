الرئيس بري معزياً بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

أبرق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري معزيا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجاء في نص البرقية الاتي :

بســمِ اللهِ الرَحمَٰنِ الرَحِيمِ ﴿الَّذِيْنَ تَتـَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَــــــلَامٌ عَلَيْكُمُ ادخُـــلُوا الْجَــــــنَّةَ بِـــمَا كُنــتُمْ تَعْـــمَــلُــوْنَ﴾ صدق الله العظيم

صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المحترم .

بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي لا يُرد ورحمته التي وسعت كل شيء ، وبمشاعر الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله ، تودعونه وتفقدونه، والداً وقامة أحبت ونذرت نفسها لدولة لقطر في سبيل تقدمها وإستقرارها وتألق إنسانها .

واضاف الرئيس بري : في رحيله لبنان واللبنانيون أول الحزن دمعة ، سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا ، ويداً بيضاء تجمع وتؤازر وقولاً وعملاً وموقفاً راسخاً إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم وإستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف .

وختم الرئيس بري: صاحب السمو بإسمي وبإسم المجلس النيابي أتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة ومن عموم الشعب القطري الشقيق ، بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان ، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته وأن يمُن عليكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن والإستقرار ، وحسبنا وإياكم قوله تعالى ، (إنا لله وإنا إليه راجعون ) صدق الله العظيم .

المصدر: موقع المنار