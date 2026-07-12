الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 12:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الرئيس بري معزياً بوفاة الأمير حمد بن خليفة آل ثاني: سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا

      أبرق دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري معزيا أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بوفاة أمير قطر السابق صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وجاء في نص البرقية الاتي :

      بســمِ اللهِ الرَحمَٰنِ الرَحِيمِ ﴿الَّذِيْنَ تَتـَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ ۙيَقُولُونَ سَــــــلَامٌ عَلَيْكُمُ ادخُـــلُوا الْجَــــــنَّةَ بِـــمَا كُنــتُمْ تَعْـــمَــلُــوْنَ﴾ صدق الله العظيم

      صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المحترم .

      بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله سبحانه وتعالى وقضائه الذي لا يُرد ورحمته التي وسعت كل شيء ، وبمشاعر الحزن والمواساة تلقينا خبر وفاة صاحب السمو الأمير حمد بن خليفة آل ثاني رحمه الله ، تودعونه وتفقدونه، والداً وقامة أحبت ونذرت نفسها لدولة لقطر في سبيل تقدمها وإستقرارها وتألق إنسانها .

      واضاف الرئيس بري : في رحيله لبنان واللبنانيون أول الحزن دمعة ، سنحفظه على الدوام صديقاً ومبلسماً لجراحاتنا ، ويداً بيضاء تجمع وتؤازر وقولاً وعملاً وموقفاً راسخاً إلى جانب لبنان واللبنانيين في سلمهم وإستقرارهم ووحدتهم ونهضتهم يوم عز الوقوف .

      وختم الرئيس بري: صاحب السمو بإسمي وبإسم المجلس النيابي أتقدم منكم ومن سائر الأسرة الكريمة ومن عموم الشعب القطري الشقيق ، بأحر التعازي والمواساة سائلين المولى العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان ، وأن يسكن الراحل الكبير الفسيح من جناته وأن يمُن عليكم بموفور الصحة والعافية ، وعلى دولة قطر وشعبها الشقيق بدوام الأمن والإستقرار ، وحسبنا وإياكم قوله تعالى ، (إنا لله وإنا إليه راجعون ) صدق الله العظيم .

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      النائب حسين جشي: نطالب السلطة اللبنانية بالتراجع عما أقدمت عليه من خطيئة فيما سمي باتفاق الإطار

      النائب حسين جشي: نطالب السلطة اللبنانية بالتراجع عما أقدمت عليه من خطيئة فيما سمي باتفاق الإطار

      بيان لبلدية المنصوري توضح فيه حقيقة ما جرى تداوله حول المنزل المستهدف بغارة اسرائيلية

      بيان لبلدية المنصوري توضح فيه حقيقة ما جرى تداوله حول المنزل المستهدف بغارة اسرائيلية

      بلدية عيترون تطالب الدولة بإعلان خطة وطنية طارئة للقرى الأمامية تتضمن عودة الأهالي وإعادة الإعمار

      بلدية عيترون تطالب الدولة بإعلان خطة وطنية طارئة للقرى الأمامية تتضمن عودة الأهالي وإعادة الإعمار