النائب إبراهيم الموسوي: نحن أسياد ومن يصنع قراره لا يتلقى أوامره من واشنطن

أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أن المقاومة تدافع عن لبنان وسيادته وكرامة جميع اللبنانيين، مشدداً على أن “نحن أسياد، وشتان بين من يتلقى أوامره من واشنطن ومن يصنع قراره”.

وجاء كلام الموسوي خلال الاحتفال التأبيني الذي نظمه حزب الله في بلدة سرعين الفوقا، بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد عبد الحسين محمد عبد الله، بحضور فعاليات وعائلة الشهيد وحشد من الأهالي.

وأشار الموسوي إلى أن المقاومة تقف اليوم في موقع الدفاع عن لبنان وعن جميع أبنائه دون استثناء، حفاظاً على سيادة الوطن وكرامته، منتقداً من يرفعون شعارات السيادة فيما يخضعون، بحسب تعبيره، للإملاءات والأوامر الأمريكية.

المصدر: موقع المنار