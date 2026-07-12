الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 10:55
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    النائب إبراهيم الموسوي: نحن أسياد ومن يصنع قراره لا يتلقى أوامره من واشنطن

      أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي أن المقاومة تدافع عن لبنان وسيادته وكرامة جميع اللبنانيين، مشدداً على أن “نحن أسياد، وشتان بين من يتلقى أوامره من واشنطن ومن يصنع قراره”.

      وجاء كلام الموسوي خلال الاحتفال التأبيني الذي نظمه حزب الله في بلدة سرعين الفوقا، بمناسبة مرور أسبوع على استشهاد المجاهد عبد الحسين محمد عبد الله، بحضور فعاليات وعائلة الشهيد وحشد من الأهالي.

      وأشار الموسوي إلى أن المقاومة تقف اليوم في موقع الدفاع عن لبنان وعن جميع أبنائه دون استثناء، حفاظاً على سيادة الوطن وكرامته، منتقداً من يرفعون شعارات السيادة فيما يخضعون، بحسب تعبيره، للإملاءات والأوامر الأمريكية.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      النائب راميرأبو حمدان: لن يُفرض على لبنان اتفاق العار والذل

      النائب راميرأبو حمدان: لن يُفرض على لبنان اتفاق العار والذل

      في مشهدٍ مهيب، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع كوكبةً من المجاهدين الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه

      في مشهدٍ مهيب، شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في الضاحية الجنوبية لبيروت والبقاع كوكبةً من المجاهدين الذين ارتقوا شهداء دفاعاً عن لبنان وشعبه

      دعم حركات المقاومة محور أساسي في خطاب السيد الشهيد علي الخامنئي تجاه قضايا المنطقة

      دعم حركات المقاومة محور أساسي في خطاب السيد الشهيد علي الخامنئي تجاه قضايا المنطقة