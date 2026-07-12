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الجيش الإيراني: نحذر أن تبعات تحركات الولايات المتحدة وزعزعتها للأمن في المنطقة ستقع على عاتق العدو الأمريكي الصهيوني
12-07-2026 07:11 صباحًا
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