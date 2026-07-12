الأحد   
   12 07 2026   
   27 محرم 1448   
   بيروت 03:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: نؤكد أن الضربات الأمريكية مؤخرا لن تمر دون رد

      مواضيع ذات صلة

      التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجاران في سيريك جنوبي البلاد

      التلفزيون الإيراني: دوي 3 انفجارات في مدينة بندر عباس وانفجاران في سيريك جنوبي البلاد

      وكالة مهر: دوي انفجار في بندر كنغان بمحافظة بوشهر والسكان شعروا باهتزازات

      وكالة مهر: دوي انفجار في بندر كنغان بمحافظة بوشهر والسكان شعروا باهتزازات

      مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بسبب الظروف الراهنة فإن الأولوية هي لضمان الأمن والاستقرار في مضيق هرمز

      مستشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: بسبب الظروف الراهنة فإن الأولوية هي لضمان الأمن والاستقرار في مضيق هرمز