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    عربي وإقليمي

    جريح فلسطيني برصاص الاحتلال الاسرائيلي في قرية المغير بالضفة المحتلة

    أصيب مواطن فلسطيني السبت برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية المغير شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

    وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأنها تلقت بلاغا عن وجود إصابة داخل منزل في منطقة السهل بالقرية، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال ومستوطنين صهاينة حاولوا منع طواقم الإسعاف من الوصول إلى الموقع، قبل أن تتمكن من نقل المصاب.

    وذكرت مصادر محلية أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص، قبل أن تداهم منزل المواطن “أبو عطا الحج”.

    وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي بشكل مباشر، ما أدى إلى إصابة أحد المواطنين على الأقل ممن كانوا في محيط المنزل.

    وجاء الاقتحام عقب تصدي أهالي المغير لمحاولة مستوطنين صهاينة اقتحام القرية، واندلاع مواجهات في محيط منزل المواطن أبو عطا الحج.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

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