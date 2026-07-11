“اللقاء الديمقراطي”: الدعم الكامل للمذكرة التي أصدرها جنبلاط حول “اتفاق الإطار”

أكد تكتل “اللقاء الديمقراطي” النيابي في لبنان السبت دعمه الكامل للمذكرة التي أصدرها النائب السابق وليد جنبلاط حول “اتفاق الإطار” بين السلطة اللبنانية والعدو الاسرائيلي وسلّمها إلى المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز.

ودعا اللقاء إلى “قراءة مضامين المذكرة بهدوء وموضوعية، بعيدًا من أي تشويه أو تجزئة، باعتبار أن المقاربة الواردة فيها تنطلق من رؤية وطنية تحرص على استقرار لبنان وصون السلم الأهلي، وتتمسك، في الوقت نفسه، بحق لبنان في انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع أراضيه المحتلة”.

وأثنى اللقاء على “تنبيه المذكرة إلى خطورة التحول في مقاربة الصراع مع إسرائيل، إذ إن اتفاق الإطار لا ينطلق من أولوية إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، بل يربط حق الدولة في احتكار قرار السلم والحرب وبسط سيطرتها على كامل أراضيها بالموقف الإسرائيلي، فإذا اعتبرت إسرائيل أن لبنان نجح في نزع السلاح غير الشرعي وتفكيك بنيته العسكرية، عندها فقط تنسحب من الأراضي المحتلة، وهذه سابقة خطيرة ستُحاسِب عليها الأجيال الطالعة إن لم تستدرك الدولة خطورتها”.

وشدد اللقاء على ان “المفاوضين أخطأوا في تغييب الاتفاقية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق لبنان وتُلزم العدو الإسرائيلي احترام حدوده الدولية، أي اتفاقية الهدنة، التي وردت في دستور الطائف، والقرار الأممي 1701، وخطاب القسم للرئيس جوزاف عون، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام، فيما غابت هي ومبادئها عن اتفاق الإطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام