استشهاد عنصرين من قوات التعبئة أثناء تأمينهما مدينة مشهد

أصدر مكتب العلاقات العامة التابع لفيلق الإمام الرضا (عليه السلام) بيانًا يؤكد استشهاد عنصرين من قوات التعبئة، كانا يضحّيان بأنفسهما وينقذان الأرواح أثناء قيامهما بتأمين المدينة.

وجاء في البيان: “استُهدف اثنان من أبناء مشهد الرضا الشجعان، وهما السيد سجاد علوي ومهدي هنرمند، أثناء قيامهما بدورية حول ميدان سرفرازان في مشهد، على بُعد حوالي 15 كيلومترًا من العتبة الرضوية الشريفة، بهدف إرساء الأمن والسلام، ونالا درجة الشهادة”.

كما أُصيب أحد المارة في الحادث نفسه على يد مهاجمي دورية التعبئة، ونُقل إلى المستشفى. وجاء في البيان: “لا شك أن مرتكب أو مرتكبي هذه الجريمة سيُعاقبون على أفعالهم وسيُحاسبون وفقًا للقانون.. وتجري حاليًا التحقيقات في معلومات إضافية حول هذا الحادث، وسيتم نشرها لاحقًا.”

المصدر: وكالة مهر