وزير الخارجية الإيراني عراقجي يزور سلطنة عُمان على رأس وفد دبلوماسي لبحث ملف مضيق هرمز

توجّه وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم السبت، إلى سلطنة عُمان على رأس وفد دبلوماسي، في زيارة رسمية تبحث العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية في المنطقة.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا” بأنه من المقرّر أن تركّز زيارة عراقتشي إلى سلطنة عُمان على العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية ولا سيما الأوضاع في مضيق هرمز.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع تأكيدات متكرّرة من مسؤولين إيرانيين أنّ إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز ستكون محصورة بيد الدول المطلّة عليه (إيران وسلطنة عُمان)، مع التشديد على أنّ إعادة فتحه ستكون وفق ترتيباتها الخاصة.

وفي هذا السياق، شدّد رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، على أنّ “إيران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخّل في مضيق هرمز”، مشيراً إلى “المضي في تنفيذ آلية الملاحة في المضيق، ومواصلة التشاور مع الدول المطلة على الخليج”.

وكان عراقجي قد استبق زيارته المرتقبة إلى مسقط بإجراء سلسلة اتصالات هاتفية، أمس، شملت نظيريه العُماني بدر البوسعيدي، والتركي هاكان فيدان، فضلاً عن قائد الجيش الباكستاني عاصم منير، حيث حذّر خلال هذه المحادثات من خطورة أيّ مغامرة عسكرية أميركية في المنطقة.

وشهدت الأيام الماضية اعتداءات شنّتها الولايات المتحدة على مناطق جنوبي إيران وتحرّكات في مضيق هرمز، فيما ردّت طهران على ذلك باستهداف مواقع وقواعد ومنشآت حيوية أميركية في الخليج.

المصدر: مواقع