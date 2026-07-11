فرنسا | أكثر من 25 ألف هكتار تحترق في فرنسا منذ بداية العام

كشف المدير العام للأمن المدني وإدارة الأزمات جوليان ماريون، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع خلية أزمة وزارية، أن فرنسا تشهد موسماً استثنائياً لحرائق الغابات في عام 2026.

وقال ماريون: “منذ بداية العام، سجلنا أكثر من 8 آلاف حريق في بلادنا، تقدر المساحة المحترقة بنحو 25 ألف هكتار. وهذا يعادل تقريباً ضعف ما تم تسجيله في نفس التاريخ من العام الماضي”.

وشهدت فرنسا في الأسابيع الأخيرة موجات حر متعددة، مما أدى إلى اندلاع حرائق واسعة ولا سيما في إقليمي البرانيس الشرقية والدروم.

طائرات هليكوبتر تنقل مساعدات إلى منتجع فرنسي معزول بسبب حرائق الغابات

وفي السياق تواصل السلطات الفرنسية نقل المساعدات جواً إلى منتجع برالونيان لا فانويز في جبال الألب، بعدما تسببت حرائق الغابات في عزل المنطقة وقطع الطريق الرئيسي المؤدي إليها، ما أدى إلى محاصرة آلاف السكان والسياح.

وأغلقت السلطات الطريق الإقليمية المؤدية إلى المنتجع منذ الثلاثاء، بعدما أضعفت النيران الجرف الصخري المحاذي لها، ما تسبب في انهيارات صخرية أودت بحياة أحد متطوعي الإطفاء البالغ من العمر 22 عاماً.

وفي بلدة بوزيل المجاورة، جهز متطوعون شحنات من المواد الغذائية والإمدادات الأساسية، بينها الخضراوات والجبن المحلي، لنقلها بواسطة طائرات الهليكوبتر إلى المنتجع، الذي يضم ما بين خمسة آلاف وستة آلاف من السكان والزوار.

وقال عمدة بوزيل، سيلفان بولسيني، إن 17 شاحنة محملة بالبضائع وصلت إلى المنطقة، فيما بلغ وزن الدفعة الأولى من المساعدات نحو سبعة أطنان، مؤكداً أن البلدية وفرت مواقع لتخزين الإمدادات وهبوط الطائرات، إضافة إلى تسخير بحيرة محلية لدعم عمليات إخماد الحرائق.

من جهته، أوضح مدير العمليات الجوية في شركة SAF Héliportage، إريك بريتي، أن ثلاث طائرات هليكوبتر تشارك في عمليات الإطفاء ونقل المساعدات، مع تنسيق دقيق لحركة الطيران لضمان سلامة العمليات.

وأكد مدير أحد الفنادق في المنتجع، جوناثان دليس، أن الأوضاع لا تزال هادئة، مشيراً إلى أن معظم النزلاء مددوا إقامتهم واستغلوا الوقت في التنزه داخل حديقة فانويز الوطنية، بينما تعاون أصحاب الفنادق والمتاجر لتنسيق طلبات الإمدادات.

وتواصل المروحيات تنفيذ رحلاتها لنقل المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية، في وقت أعلنت فيه البلدية أنها ستتحمل تكاليف الليالي الإضافية للحجوزات المتأثرة، وطالبت بإعلان المنطقة “منكوبة بكارثة طبيعية” لتسهيل تعويض المتضررين.

ورغم تمكن فرق الإطفاء من احتواء الحريق الذي امتد على مساحة تقارب 60 هكتاراً، حذرت السلطات من أن إعادة تأمين الطريق وفتحه أمام الحركة ستتطلب عدة أيام إضافية.

المصدر: وكالة يونيوز