ذو القدر: أي استهداف للبنية التحتية سيقابل بالرد بالمثل

أکد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني “محمد باقر ذو القدر” في رسالة له ان أي استهداف للبنية التحتية سيقابل بالرد بالمثل، وإن الكيان الصهيوني المجرم الذي يقف وراء الأعمال الإجرامية لن يكون في مأمن من رد المقاتلين.

وقال: إن الشخصية الأكثر بغضاً في العالم قد وجهت مجدداً ما يستحقها من كلمات إلى الشعب الإيراني العظيم والشعب الصامد والمكلوم؛ مضیفا أن هذه الشخصية تغتاظ من وهج الملحمة التاريخية التي جسدها الشعبان الإيراني والعراقي خلال مراسم تشييع الجثمان الطاهر للقائد الشهيد للثورة الإسلامیة آیة الله العظمي السید علي خامنئي (رض).

المصدر: وكالة ارنا